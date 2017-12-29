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СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
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В Украине в этом году зафиксировали почти 1,3 тыс. фактов террористической деятельности - СБУ

В Украине в этом году зафиксировали почти 1,3 тыс. фактов террористической деятельности - СБУ

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2017 году было зафиксировано 1286 фактов террористической деятельности, больше всего - в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает СБУ в ответ на запрос УНН.

"В 2017 году было зафиксировано 1286 фактов террористической деятельности. Наибольшее их количество зафиксировано в Донецкой и Луганской областях и связано с проведением антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

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В СБУ также отметили, что в Киеве, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровенской и Львовской областях было совершено 10 резонансных террористических актов.

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Также СБУ предупредила 17 террористических актов и при этом задержано было 25 человек.

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Напомним, на Президента Украины Петра Порошенко готовили покушение, когда тот находился с визитом в Харьковской области 22 августа.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, теракт
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