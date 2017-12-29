Регистрация | Вход |
USD: 28,07   EUR: 33,50  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 декабря 2017 05:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На юге Турции вблизи полицейского участка произошел взрыв

На юге Турции вблизи полицейского участка произошел взрыв

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Мощный взрыв произошел вблизи полицейского участка на юге Турции. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на местные СМИ, передает УНН.

Турецкое информационное агентство сообщило о взрыве, который произошел в четверг в городе Джейхан, в провинции Адана.

В то же время не было информации о количестве жертв в результате взрыва. Агентство сообщило, что в район инцидента были направлены правоохранители.

Как сообщал УНН, в результате взрыва в магазине в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек.

 

Источник: УНН
Теги: взрыв, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.