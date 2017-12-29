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Четверг, 28 декабря 2017, 19:07 • Саша Картер
На юге Турции вблизи полицейского участка произошел взрыв
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Мощный взрыв произошел вблизи полицейского участка на юге Турции. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на местные СМИ, передает УНН.
Турецкое информационное агентство сообщило о взрыве, который произошел в четверг в городе Джейхан, в провинции Адана.
В то же время не было информации о количестве жертв в результате взрыва. Агентство сообщило, что в район инцидента были направлены правоохранители.
Как сообщал УНН, в результате взрыва в магазине в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек.
Источник: УНН
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