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Семь военных армии Египта погибли при нападении террористов

Семь военных армии Египта погибли при нападении террористов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Семь военнослужащих армии Египта были убиты на севере Синайского полуострова в результате вооруженного нападения боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

По имеющимся данным, террористическая атака была совершена несколько восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших - армейский офицер.

Официальные комментарии по поводу инцидента со стороны армейских представителей пока не поступали.

Напоминаем, что месяц назад в населенном пункте Бир-аль-Абд произошел мощный теракт, жертвами которого стали более 300 человек.

Источник: УНН
Теги: армия, теракт, Египет
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