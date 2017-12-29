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Президента Перу допрашивают по делу Odebrecht

Президента Перу допрашивают по делу Odebrecht

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Перу приступила к допросу президента страны Педро Пабло Кучинского по делу о коррупционных схемах, связанных с бразильской строительной компанией Odebrecht. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Peru21.

По данным портала, допрос проходит в рабочей резиденции главы государства в Лиме. В разговоре с Кучинским участвует группа следователей во главе с прокурором Гамильтоном Кастро.

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Сначала допрос был запланирован на 21 декабря. Однако Кучинский попросил прокуроров отложить эту встречу, потому что на тот же день Конгресс Перу назначил голосования по резолюции об импичменте главы государства в связи с этим коррупционным делом.

Напоминаем, недавно стало известно о получении компаниями, связанными с президентом, финансов в размере примерно 4,8 млн долларов, после появления информации парламент Перу не смог объявить импичмент президенту.

Источник: УНН
Теги: допрос, президент, Перу
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