Президента Перу допрашивают по делу Odebrecht

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Перу приступила к допросу президента страны Педро Пабло Кучинского по делу о коррупционных схемах, связанных с бразильской строительной компанией Odebrecht. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Peru21.

По данным портала, допрос проходит в рабочей резиденции главы государства в Лиме. В разговоре с Кучинским участвует группа следователей во главе с прокурором Гамильтоном Кастро.

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Сначала допрос был запланирован на 21 декабря. Однако Кучинский попросил прокуроров отложить эту встречу, потому что на тот же день Конгресс Перу назначил голосования по резолюции об импичменте главы государства в связи с этим коррупционным делом.

Напоминаем, недавно стало известно о получении компаниями, связанными с президентом, финансов в размере примерно 4,8 млн долларов, после появления информации парламент Перу не смог объявить импичмент президенту.