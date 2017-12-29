Экономист оценил законопроекты о биткоинах

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Биткоины - это международная афера, которая обберет украинцев, бюджет и валютный рынок страны. Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал экономист, депутат нескольких предыдущих созывов Владимир Пилипчук, пишет УНН.

Он отметил, что прежде чем подавать проекты ЗУ об урегулировании криптовалютного рынка, нужно изучить опыт других стран.

"Рыбалка (нардеп от "Радикальной партии" - ред.) подал законопроект об узаконивании биткоинов. Если во всем мире ни одно государство не взяло их в качестве государственных резервов, то это же о чем-то говорит? Например, о том, что страны, имеющие качественное денежное обращение и работают на рост экономики, а не уничтожения, как у нас, не признают биткоины. Наши "бравые регуляторы" даже не достигли управления денежными инструментами уровня цивилизованных стран, а посягают на нечто эфемерное", - отметил экономист.

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Цивилизованные страны мира не спешат привлекать биткоины к национальным резервом. Кроме того, стоит под вопросом проблема безопасности электронной валюты. Также известны случаи злоупотреблений, когда криптовалюта майнят с чужих компьютеров, отметил Пилипчук.

"... можно заслать вирус на компьютеры любых граждан, не причастных к этому, и использовать их мощности для того, чтобы майнить биткоины. А потом владельцу компьютера, не задействованного в схеме, приходит счет за оплату электроэнергии, в три раза больше, чем до этого. Так было в отечественной Академии наук. К кому претензии? Как выявить владельца фермы? Какая ответственность за это предусмотрена гражданским, административным, уголовным законодательством? Ответить никто не может, а Сергей Рыбалка уже стремится "ловить рыбу" на этом", - сказал он.

Пилипчук предположил, что Рыбалка и другие законодатели, которые стремятся узаконить рынок криптовалют, не беспокоятся о своей репутации.

"Они не понимают, что биткоины - это международная афера, которая обберет украинцев, бюджет и валютный рынок? Так чем же они руководствовались - абсолютной тупостью, профнепригодностью, целенаправленными действиями на обкрадывания украинцев или банальными взятками? Ведь они жертвуют своей репутацией. Выгоды для экономики Украины в этом я не вижу никакой. Только для тех, кто майнит и пропагандирует биткоины", - сказал он.

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Экономист призвал сознательных украинцев не участвовать в процессе зарабатывания на биткоинах.

"Со временем система биткоинов лопнет, как мыльный пузырь. Еще раз - это нереальная валюта, она не определена никаким международным или национальным законодательством, за ее выпуском нет никакого контроля и границ. За нарушение прав и правил, установленных самими владельцами, не предусмотрено никаких реальных наказаний и отсутствуют институты, которые бы взяли к своему рассмотрению споры между вкладчиками своих сбережений и владельцами криптовалют. На этом конец", - предостерег он.

Напомним, в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по регулированию рынка криптовалют. В НБУ их назвали преждевременными и несовершенными.

Один из докуметов подготовил нардеп Сергей Рыбалка. В авторский коллектив законопроекта "О стимулировании рынка криптовалют и ее производных" он включил свою девушку Анастасию Байбородину.

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским.

По данным СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) вообще "списан" у российских чиновников.