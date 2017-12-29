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В общежитии харьковского ВУЗа иностранец устроил резню

В общежитии харьковского ВУЗа иностранец устроил резню

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. В одном из общежитий Харьковского политехнического института 28-летний студент, гражданин Туркменистана, устроил резню. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, передает УНН.

Как сообщили в полиции, 27 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 13.00 в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 31-летнего мужчину (гражданин Туркменистана - ред.) с ножевыми ранениями грудной клетки. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Сообщается, что ранения мужчина получил после конфликта с 28-летним гражданином Туркменистана. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Установлено, что оба мужчины учатся в Харькове и живут в одном общежитии.

Полиция не сообщила где именно произошла резня, однако корреспонденту УНН удалось узнать, что происшествие случилось в одном из общежитий ХПИ.

"Мои сокурсники рассказали мне, что действительно между иностранцами случился конфликт, из-за чего именно - неизвестно, однако, как я слышала, что на этаже, где эти ребята подрались, было много крови и говорят, что один из них чуть не умер", - сообщила студентка.

Как сообщал УНН, подросток на Прикарпатье зарезал односельчанина.

Источник: УНН
Теги: Харьков, общежитие
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