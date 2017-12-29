Куда пойти в Киеве на новогодне-рождественские праздники

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киевской городской администрации опубликовали список мероприятий по случаю празднования Нового года и Рождества во всех районах столицы. Об этом говорится на сайте КГГА, передает УНН.

В частности, в Голосеевском районе в течение декабря и января в парке культуры и отдыха им. М. Рыльского реализуют проект “Новый год в Голосеево”. Предусмотрено тематическое иллюминационное оформления парка и фонтана, праздничная ярмарка, развлечения и зимние активности.

28 декабря в 18:00 состоится благотворительная концертная программа для детей “Новогодняя феерия” и 4 января в 18:00 — спектакль для детей “Снежная королева” театра Владимира Завальнюка “Преображение” в доме культуры “Конча-Заспа” (ул. Матыкина, 10).

В Дарницком районе 30 декабря в 17:00 в культурно-художественном центре (ул. Ревуцкого, 6) состоится мероприятие “Новогодние праздничные лакомства”: готовить блюда по старинным рецептам.

С 4 по 9 января — интерактивная детская сказка “Зимние развлечения” в детско-юношеском центре (ул. К. Заслонова, 14).

12 января с 16:00 до 17:00 — конкурс колядок и щедривок “Новогодне-рождественский калейдоскоп” в Центре интегративного профессионального обучения детей и молодежи (Харьковское шоссе, 121/3).

15 января в 17:00 на базе Детской школы искусств № 9 (ул. Е. Харченко, 47) состоится фольклорный праздник “Ой, пришла коляда” с участием учеников школы.

Также в январе во всех библиотеках района будут организованы различные новогодне-рождественские мероприятия.

В Деснянском районе до 12 января действует выставка авторских кукол “Пересечение миров” (ул. Т. Драйзера, 6) с 12:00 до 18:00, понедельник — выходной, и выставка ученических работ художественного отделения школы искусств им. М. Леонтовича (ул. М. Закревского, 43-А).

С 7 по 19 января во всех храмах района состоятся праздничные богослужения по случаю праздников Рождества Христова и Крещения.

19 января — праздник Крещения на берегу р. Десенка.

В Днепровском районе до 19 января продлится арт-выставка декоративно-прикладного искусства “Рождественские обереги” в Центре детского и юношеского творчества (ул. Серова, 19).

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Также новогодне-рождественские мероприятия будут организованы в библиотеках района.

В Оболонском районе до 29 декабря будет открыта Резиденция Святого Николая (ул. Тимошенко, 16).

До 30 декабря КП “Детский кинотеатр "Кадр" проводит новогодние и рождественские программы с просмотром детского кинофильма для детей льготных категорий (ул. Вышгородская, 4).

В январе будут происходить праздничные программы для детей льготных категорий в ТРЦ “Drеаm Town”.

В Печерском районе до 30 декабря пройдут новогодние развлекательные программы, с 4 по 13 января — рождественские программы в клубах по месту жительства.

15 января — фестиваль народного творчества “Коляд, Коляд, колядниця” в клубе по месту жительства “Молодые сердца” (ул. Ивана Кудри, 38-Б).

В Подольском районе до 9 января на Контрактовой площади будет продолжаться “Сказочная зима на Подоле” — праздничный тематический ярмарок, парк сказочных скульптур и аттракционов, а до 18 февраля — новогодне-рождественская ярмарка и ледовый каток.

5 января — открытие выставки рождественских венков “Волшебство своими руками” (ул. Кирилловская, 115/3).

9 января в 11:00 — развлекательная программа “Праздничная фантазия. Рождественские узоры" (ул. Кирилловская, 115/3) и фольклорные посиделки” Колядуют звезды на Рождество Христово “(ул. Светлицкого, 24-А).

В Святошинском районе до 31 декабря пройдут новогодне-рождественские выставки “Сияние новогодних и рождественских праздников” в подростковых клубах ЦСПК “Счастливое детство” и “Спорт для всех”.

В Соломенском районе в первой декаде января во всех библиотеках пройдут новогодне-рождественские мероприятия.

В Шевченковском районе до 10 января продлится трансляция 3D-шоу “Щелкунчик в Ледяном королевстве” на главном фасаде Национальной оперы Украины (ул. Владимирская, 50).

В январе также приглашают киевлян и гостей города посетить парк им. Тараса Шевченко, украшенный современной световой иллюминацией и инсталляциями.

Напомним, для киевлян и гостей столицы, желающих праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу.