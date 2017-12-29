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Российским чиновникам космической отрасли обещают "жесткие меры" за провалы со спутниками

Российским чиновникам космической отрасли обещают "жесткие меры" за провалы со спутниками

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Потеря связи со спутником Angosat-1 может привести к потерям в кадрах космической отрасли РФ. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники в отрасли, передает УНН.

В среду стало известно, что запуск первого ангольского телекоммуникационного спутника Angosat-1 завершился неудачей.

Космический аппарат был доставлен на целевую орбиту, но из-за возможного сбоя в работе блока распределения питания спутника, установить связь с ним не удалось.

Последствия второй космической неудачи за последний месяц отрасль почувствует на себе уже в 2018 году, уверяет издание.

За первую аварию, случившуюся в ноябре со спутником "Метеор" во время запуска с космодрома Восточный, директора пяти предприятий и два должностных лица "Роскосмоса" в среду получили выговоры.

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Как сообщили "Коммерсанту" в "Роскосмосе", для расследования инцидента с ангольским спутником в ближайшее время будет создана спецкомиссия, которая должна определить точную причину "де-факто потери аппарата".

Формально "Роскосмос" не имел отношения к данному проекту. Однако сам фон событий был крайне неблагоприятным, отметил собеседник издания: на фоне неудачи со спутником "Метеор", инцидент будет ассоциироваться именно с этим предприятием.

"В правительстве требуют принятия жестких мер как относительно отраслевых специалистов, так и относительно функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году", - отметили на предприятии.

Проект с Анголой был достаточно важным для РФ, отмечает издание: на фоне успешной реализации контрактов по военно-техническому сотрудничеству важно выполнить договоренности и в космической сфере.

Спутник Angosat-1 - первый ангольский аппарат подобного типа, который должен обеспечивать в Африке теле- и радиовещание.

Напомним, 27 декабря спутник "Angosat" перестал выходить на связь с землей и скорее всего, будет признан неисправным.

Источник: УНН
Теги: РФ, космос, спутник
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