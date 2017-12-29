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Президент Италии распустил парламент страны

Президент Италии распустил парламент страны

Серджо Маттарелла

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав спикеров двух палат парламента, согласно 88 статье конституции, подписал указ о роспуске Сената (верхней палаты парламента) и Палаты депутатов (нижней палаты парламента), который также был подписан председателем Совета министров Италии", - говорится в сообщении.

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Нынешний роспуск носит технический характер, и даже несмотря на то, что формально срок этого созыва парламента заканчивается в марте 2018 года, по сути его мандат завершен с принятием закона о бюджете. На стадии обсуждения остался только законопроект о предоставлении гражданства детям мигрантов, рожденным или проживающим или получающим образование в Италии на протяжении более чем пяти лет. Этот документ, предложенный правящей Демократической партией (ДП), вызвал серьезную полемику среди политических сил и в результате был заблокирован в верхней палате (Сенате). За время работы данного созыва парламента сменилось три премьер-министра.

Напомним, что наблюдателями на выборах президента РФ в оккупированном Крыму станут в том числе представители Италии.

Источник: УНН
Теги: Италия, парламент
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