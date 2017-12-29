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Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности экс-чиновника столичной полиции

Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности экс-чиновника столичной полиции

КИЕВ. 28 января. УНН. Окружной административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности экс-начальника уголовного розыска столичной полиции Леонида Куряту, который является фигурантом в уголовном производстве о перестрелке сотрудников полиции в населенном пункте Княжичи Киевской области. Соответствующее постановление обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

"Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве от 27 января 2017 года и восстановить в должности начальника управления уголовного розыска полиции Киева", - говорится в судебном решении.

Согласно ему, суд обязал руководство полиции возместить Куряте за вынужденный прогул заработную плату в размере 104 тыс. гривен.

Напомним, в ноябре Окружной административный суд города Киева принял решение восстановить в должности одного из полицейских, который был отстранен от службы из-за стрельбы в Княжичах.

Как сообщал УНН, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря прошлого года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, перестрелка, Княжичи
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