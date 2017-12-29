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Апелляционный суд оставил соратника Саакашвили под арестом

Апелляционный суд оставил соратника Саакашвили под арестом

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте соратника Севериона Дангадзе на 2 месяца. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

“Апелляционный суд. Киева оставил в силе решение Печерского районного суда об аресте соратника Саакашвили — Севериона Дангадзе на 2 месяца без альтернативы залога”, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, 6 декабря Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериону Дангадзе.

Источник: УНН
Теги: арест, Аппеляционный суд, Дело Саакашвили
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