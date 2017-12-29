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Полиция арестовала украинца, который устроил смертельное ДТП в Германии

Полиция арестовала украинца, который устроил смертельное ДТП в Германии

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В ФРГ украинском, который протаранил патрульное авто, в результате чего погибла сотрудница полиции, взяли под стражу. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

“Украинца, который в Германии на грузовике протаранил полицейский автомобиль, вызвав гибель женщины-полицейской, взяли под стражу”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что судья принял решение о заключении 48-летнего водителя сегодня вечером. Его поместили в следственный изолятор.

Расследованием ДТП занимаются прокуратура и полиция города Менхенгладбах.

Как сообщал УНН, в Германии пьяный украинец на фуре врезался в полицейское авто.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Германия, арест
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