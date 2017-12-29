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Введение биометрического контроля на границе усложнит работу российских спецслужб - Грицак

Введение биометрического контроля на границе усложнит работу российских спецслужб - Грицак

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Введение биометрического контроля усложнит подрывную работу российских спецслужб. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью телеканалу “Украина”, передает УНН.

“Это будет способствовать укреплению национальной безопасности нашего государства — введение биометрических паспортов при пересечении границы с Российской Федерацией. Это значительно усложнит работу российских спецслужб. Это даст нам возможность быстрой идентификации лиц, прибывших на территорию Украины и причастных к различного вида преступлениям, расследование которых в нашей компетенции”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Правительство утвердило положение о биометрической системе идентификации иностранцев.

Источник: УНН
Теги: СБУ, РФ, спецслужбы, Василий Грицак
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