Новости: Политика
Пятница, 29 декабря 2017, 00:06 • Александр Сивачук
На сегодня пропавшими без вести считаются 402 украинцы - Грицак
КИЕВ. 29 декабря. УНН. На сегодня считаются пропавшими без вести 402 граждана Украины. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью телеканалу “Украина”, передает УНН.
“По нашим данным еще 402 человека считаются пропавшими без вести. Возможно судьбу некоторых из них нам удастся выяснить”, — сказал он.
Как сообщал УНН, СБУ благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будут устанавливать местонахождение других пленников.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час