СБУ предотвратила 16 террористических актов в 2017 году

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2017 году Служба безопасности Украины смогла предотвратить 16 террористических актов на территории государства. Об этом в интервью телеканалу “Украина” заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН.

“Гораздо проще проводить террористические акты в тех странах, где идет война и здесь намного больше неучтенного оружия на руках у населения. У нас есть другая проблема — сложность построения чисто контрразведочного режима в нашей стране, поскольку проводится сегодня противодействие в режиме АТО. Что касается терактов, то они, к сожалению, проходят и в ведущих странах мира с мощными правоохранительными органами. Но только за этот год нам удалось предотвратить 16 и, к сожалению, мы не смогли предотвратить 8 террористических актов”, — рассказал Грицак.

Как сообщал УНН, в Украине в этом году зафиксировали почти 1,3 тыс. фактов террористической деятельности.