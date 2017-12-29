Новости: Киев
Пятница, 29 декабря 2017, 02:47 • Валентина Мартынюк
В Киеве бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В столице на улице семьи Сосниных бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Смертельное ДТП в Киеве. Борщаговка, ул. Семьи Сосниных, 15б. Бетономешалка насмерть переехала женщину-пешехода”, — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно в Киеве бетономешалка врезалась в автомобиль посольства Франции.
Как сообщал УНН, вчера вечером в Святошинском районе столицы произошло массовое ДТП с участием горящего такси, грузовика и еще нескольких легковушек.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час