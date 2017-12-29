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В Кремле одним из главных разочарований года назвали состояние минских соглашений

В Кремле одним из главных разочарований года назвали состояние минских соглашений

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что подвисшее состояние минский договоренностей можно отнести к числу главных разочарований уходящего года, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Вполне может (состояние отношений РФ и США считаться главным разочарованием года)", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, тоже не может не вызывать сожаления", - добавил Песков. 

Он напомнил, что Москва неоднократно говорила о готовности выстраивать взаимовыгодные отношения на основе взаимного уважения и взаимного доверия со всеми странами.

"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что в подвисшем состоянии у нас находятся Минские договоренности", - добавил он.

Пресс-секретарь также заметил, что позиция Москвы о том, почему происходит эта пробуксовка, "по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", хорошо известна.

Напомним, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон признал "плохими" отношения Америки с РФ и отверг возможность ведения дел с Москвой в обычном режиме, пока не будет мирного урегулирования конфликта в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минские соглашения, Кремль
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