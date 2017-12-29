Усик перед боем с Бриедисом выиграл у него дуэль взглядов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Чемпионом WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик и латвийским чемпион WBC Марис Бриедис впервые встретились в Риге, перед полуфиналом World Boxing Super Series 27 января, передает УНН со ссылкой на World boxing super series.

Так, во время традиционной дуэли взглядов соперник Усика первым отвел глаза.

"Бридис - хороший боец, но единственное, что у него есть, это его пояс. Я уверен, что с Украины будет много людей, чтобы поддержать меня", - сказал Усик.

В свою очередь Бриедис заявил, что рассчитывает на победу.

"Усик был замечательным, как любитель, и он был отличным профессионалом, поэтому это будет непростой задачей, но я считаю, что у меня есть все, что нужно, чтобы побить его", - сказал он.

Напомним, бой между украинским чемпионом WBO в тяжелом весе Александром Усиком и латвийским чемпионом WBC Марисом Бриедисом в полуфинале World Boxing Super Series пройдет в Риге 27 января 2018 года.