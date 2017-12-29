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Новогодние премии боевиков отдадут российским военным - разведка

Новогодние премии боевиков отдадут российским военным - разведка

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Местным боевикам из оккупированного Донбасса отменили новогодние премии, эти средства выплатят российским кадровым военным, которые возвращаются в Россию в связи с ротацией. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

Как рассказал Мотузяник, по сообщению Главного управления разведки Минобороны, в соединениях и частях российско-оккупационных войск на территории оккупированного Донбасса продолжается ротация кадровых российских военнослужащих.

"В связи с ротацией, боевикам, призванных из числа местных жителей, отменено выплату ранее анонсированной так называемой новогодней премии. Все средства перераспределены на выплату премий и задолженностей российским военнослужащим, которые возвращаются в РФ", - сказал он.

К тому же, отметил представитель Минобороны, вновь прибывшие на Донбасс российские офицеры начали кадровые чистки в своих подразделениях, что приводит к обострению конфликтов главарей на уровне во взводах и ротах.

Как сообщал УНН, диверсионная группа боевиков подорвалась на собственных минах.

Источник: УНН
Теги: АТО, боевики, разведка
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