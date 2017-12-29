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Оккупационные власти "ЛНР" просит местное население помочь "армии" с продуктами

Оккупационные власти "ЛНР" просит местное население помочь "армии" с продуктами

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Оккупационные власти "ЛНР" распространяет объявления среди местного населения о том, чтобы их "армии" предоставить продукты питания. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

По словам представителя Минобороны, оккупационное командование из-за проблем вынуждено самостоятельно решать проблемы материально-технического и продовольственного обеспечения.

"В частности, в Луганске распространяется объявление с обращением оккупационных властей к местному населению о предоставлении так называемой армии "ЛНР" помощи продуктами питания", - рассказал он.

Напомним, местным боевикам из оккупированного Донбасса отменили новогодние премии, эти средства выплатят российским кадровым военным, возвращаются в Россию в связи с ротацией.

Источник: УНН
Теги: ЛНР, боевики
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