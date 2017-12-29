Wikipedia выбрала лучшие научные фотографии в 2017 году
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская Википедия объявила победителей “Конкурса научных фотографий” 2017, цель которого — пополнение свободных общедоступных баз знаний Викискладе и Википедии научными фото и нефотографичнимы изображениями, передает УНН со ссылкой на wikimediaukraine.wordpress.
Так, в конкурсе приняли участие 120 участников, загружены 1035 изображений. Наибольшее количество изображений загружено в новой для этого года категории "Живые организмы", наименьшую - в категории "Коллажи".
По количеству изображений Украина заняла 3-е место (после США и РФ) из 66 стран мира (при этом в ряде стран локальный этап длился на 15 дней дольше).
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Победители конкурса научных фотографий определены в семи номинациях:
- "Нефотографичные изображения";
- "Астрономия";
- "Коллажи";
- "Микроскопия";
- "Люди в науке";
- "Живые организмы";
- "Общая категория".
Призовыми также есть второе и третье места в номинациях.
Благодаря "Конкурсу научных фотографий" Википедия наполняется качественными изображениями - иллюстрациями статей по различным наукам от археологии до астрофизики.
"Конкурс научных фотографий" в Украине проводился уже в третий раз, это национальная часть международного конкурса Wiki Science Competition. Международный формат конкурса в 2017 году охватил 66 стран.
Микроскопия
Нефотографичные изображения
Люди в науке
Живые организмы
Общая категория
Астрономия
Коллажи