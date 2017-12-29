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Wikipedia выбрала лучшие научные фотографии в 2017 году

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская Википедия объявила победителей “Конкурса научных фотографий” 2017, цель которого — пополнение свободных общедоступных баз знаний Викискладе и Википедии научными фото и нефотографичнимы изображениями, передает УНН со ссылкой на wikimediaukraine.wordpress.

Так, в конкурсе приняли участие 120 участников, загружены 1035 изображений. Наибольшее количество изображений загружено в новой для этого года категории "Живые организмы", наименьшую - в категории "Коллажи".

По количеству изображений Украина заняла 3-е место (после США и РФ) из 66 стран мира (при этом в ряде стран локальный этап длился на 15 дней дольше).

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Победители конкурса научных фотографий определены в семи номинациях:

  • "Нефотографичные изображения";
  • "Астрономия";
  • "Коллажи";
  • "Микроскопия";
  • "Люди в науке";
  • "Живые организмы";
  • "Общая категория".

Призовыми также есть второе и третье места в номинациях.

Благодаря "Конкурсу научных фотографий" Википедия наполняется качественными изображениями - иллюстрациями статей по различным наукам от археологии до астрофизики.

"Конкурс научных фотографий" в Украине проводился уже в третий раз, это национальная часть международного конкурса Wiki Science Competition. Международный формат конкурса в 2017 году охватил 66 стран.

Микроскопия


 

Нефотографичные изображения

Люди в науке

 

Живые организмы

Общая категория

Астрономия

 

Коллажи

 

 

 

 

Источник: УНН
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