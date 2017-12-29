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The Economist выбрали топ-10 карикатур 2017 года

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Составители издания The Economist выбрали самые актуальные карикатуры, которые как нельзя лучше описывают 2017 год, передает УНН.

Так, каждую неделю издание публикует иллюстрированный комментарий от редакционного карикатуриста Кевина Каллоуера, известного как KAL.

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В СМИ выбрали топ-10 рисунков от KAL, суммирующих 2017 год.  

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18 мая

 

8 июня

 

10 августа

 

7 сентября

 

14 сентября

 

5 октября

 

9 ноября

 

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Источник: УНН
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