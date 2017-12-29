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В Хмельницкой области осудили иностранца-виновника ДТП с четырьмя погибшими

В Хмельницкой области осудили иностранца-виновника ДТП с четырьмя погибшими

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Хмельницкой области к семи с половиной лет лишения свободы приговорили гражданина Молдовы, по вине которого в ДТП погибли четверо и получили телесные повреждения 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Приговором Чемеровецкого районного суда осужденному назначено наказание в виде 7 с половиной лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Государственным обвинением в суде доказана вина гражданина Республики Молдова в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло летальный исход.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в середине октября 2016 года вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района.

Досудебным расследованием установлено, что, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом марки Krone, иностранец выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение задней частью полуприцепа с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.

В результате этого пострадало 17 человек. Четверо пассажиров микроавтобуса получили несовместимые с жизнью травмы, еще двенадцать пассажиров этого автомобиля и водитель - телесные повреждения различной степени тяжести.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Хмельницкая область
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