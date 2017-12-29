Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 декабря 2017 17:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года
Фейковый рост экономики и 20% инфляции: эксперты подвели итоги года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

ТОП-5 популярных тем среди петиций на сайте Президента Украины

ТОП-5 популярных тем среди петиций на сайте Президента Украины

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В разделе электронных петиций, направляемых на имя Президента Украины, чаще всего украинцы предлагают сократить количество народных депутатов и пересадить народных избранников на отечественные авто. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Так, на первом месте среди наиболее повторяющихся по содержанию птиций, занимает идея сокращения количества народных депутатов Украины.

"Надо сократить депутатов в Раде. Большинство депутатов в Раде ничем не занимаются, не добавилось денег в бюджет страны. Они просто сидят и поднимают себе зарплату. Сокращение депутатов - это меньшее финансирование ВР", - говорится в одной из петиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы просят Президента решить проблемы питания детей в школах

Второе место, по количеству повторения, занимает идея уменьшения заработной платы народным избранникам и госслужащим, и отмена оплаты аренды жилья.

"О назначении заработной платы депутатам, их помощникам, и другим госслужащим на уровне прожиточного минимума, установленного в государстве", - наименее эмоционально предлагает один из авторов петиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президента призвали выдвинуть Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе

На третьем месте, среди популярных идей, в электронных петициях - есть предложение пересадить госслужащих на отечественные автомобили.

"Продать государственные автомобили иностранного происхождения (например Лексус, Хюндай или Тойоты), которые находятся на балансе прокуратуры, депутатов в ВР Украины и вместо них приобрести отечественный автором (например "Славуты")", - предлагает автор петиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко просят разрешить ввести смертную казнь за коррупцию

На четвертом месте, среди популярных идей, находится предложения пожизненно осуждать госслужащих за взятки. Хотя некоторые украинцы предлагают вернуть для украинских чиновников высшую меру наказания - смертную казнь.

На пятом месте - депортация экс-президента Грузии Саакашвили.

Источник: УНН
Теги: Украина, петиция, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.