ТОП-5 популярных тем среди петиций на сайте Президента Украины

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В разделе электронных петиций, направляемых на имя Президента Украины, чаще всего украинцы предлагают сократить количество народных депутатов и пересадить народных избранников на отечественные авто. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Так, на первом месте среди наиболее повторяющихся по содержанию птиций, занимает идея сокращения количества народных депутатов Украины.

"Надо сократить депутатов в Раде. Большинство депутатов в Раде ничем не занимаются, не добавилось денег в бюджет страны. Они просто сидят и поднимают себе зарплату. Сокращение депутатов - это меньшее финансирование ВР", - говорится в одной из петиций.

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Второе место, по количеству повторения, занимает идея уменьшения заработной платы народным избранникам и госслужащим, и отмена оплаты аренды жилья.

"О назначении заработной платы депутатам, их помощникам, и другим госслужащим на уровне прожиточного минимума, установленного в государстве", - наименее эмоционально предлагает один из авторов петиции.

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На третьем месте, среди популярных идей, в электронных петициях - есть предложение пересадить госслужащих на отечественные автомобили.

"Продать государственные автомобили иностранного происхождения (например Лексус, Хюндай или Тойоты), которые находятся на балансе прокуратуры, депутатов в ВР Украины и вместо них приобрести отечественный автором (например "Славуты")", - предлагает автор петиции.

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На четвертом месте, среди популярных идей, находится предложения пожизненно осуждать госслужащих за взятки. Хотя некоторые украинцы предлагают вернуть для украинских чиновников высшую меру наказания - смертную казнь.

На пятом месте - депортация экс-президента Грузии Саакашвили.