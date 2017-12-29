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НКРЭКУ снизила тарифы "Киевэнерго" на отопление для населения

НКРЭКУ снизила тарифы "Киевэнерго" на отопление для населения

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%, передает УНН со ссылкой на постановление комиссии.

Комиссия установила для "Киевэнерго" тариф на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал. Сейчас тариф составляет 1414,45 грн/Гкал.

Кроме того, тариф на отопление для жителей домов без счетчиков установлен на уровне 31,55 грн за кв.м. Сейчас этот тариф составляет 32,91 грн/кв. м.

Как сообщал УНН, задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 декабря увеличилась на 1 млрд грн и составила 3,9 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Киев, отопление, Киевэнерго
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