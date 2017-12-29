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США будут поставлять ракеты двум странам-соседям РФ

США будут поставлять ракеты двум странам-соседям РФ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. США будут поставлять усовершенствованные ракеты класа “воздух-воздух” AMRAAM в Польшу и Японию, а также еще 8 стран мира. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона, передает УНН

Как сообщается, военно-воздушные силы США подписали контракт с компанией Raytheon Missile Co. на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса “воздух-воздух” AMRAAM. Также сообщается, что комания будет изготовлять запчасти и телеметрического оборудования.

Кроме того, по данным Министерства обороны США, AMRAAM будут поставляться в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн, Катар, а также Польшу и Японию.

Как сообщал УНН, на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России находятся около 400 межконтинентальных баллистических ракет.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, ракета
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