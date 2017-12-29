Российские пранкеры обманули постпреда США в ООН - СМИ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время телефонного разговора с постоянным представителем США в ООН Никки Хейли телефонные пранкеры обсудили выборы на вымышленном острове Бино, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Двое пранкеров из России успешно разыграли Хейли, представившись новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В начале Хейли поблагодарила "премьера" за поддержку во время голосования в ООН за резолюцию об осуждении решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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"Позвольте мне начать с благодарности вам за поддержку, которую мы получили на сегодняшний день голосования. Мы этого никогда не забудем", - сказала Хейли.

После этого пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров спросили Хейли по поводу вымышленного острова Биномо в Южно-Китайском море. Они заявили, что подозревают, что Россия вмешалась в местные выборы.

"Вы знаете о Биномо?" - спросил пранкеры. Хейли ответила: "Да, да".

"У них были выборы, и мы считаем, что россияне вмешивались", - сказал "Моравецкий".

"Да, конечно, они точно это сделали. Мы очень внимательно следили за процессом и, я думаю, еще будем наблюдать за проблемами, которые возникают в Южно-Китайском море", - ответила им Хейли.

Так, видео разговора комики выложили на своей странице в YouTube.