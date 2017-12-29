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Телеканал НВО признал Ломаченко лучшим боксером года

Телеканал НВО признал Ломаченко лучшим боксером года

Василий Ломаченко

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинский чемпион в полулегком весе Василий Ломаченко получил очередное признание по итогам выступлений в 2017 году, информирует Boxingscene, передает УНН.

Авторитетный телеканал НВО выбрал Ломаченко в качестве боксера номер один по итогам выступлений 2017 года.

Ведущий программы "The Fight Gamе" на телеканале НВО Джим Лэмпли так охарактеризовал нашего бойца: "самый техничный боксер в мире провел безупречный год. Сначала Ломаченко заставил угол Джейсона Соси отказаться от продолжения боя после девятого раунда. Соса стал вторым боксером, который решил таким образом прекратить борьбу. в декабре Ломаченко положил конец мыслям о том, что Ригондо настолько талантливым. Таким образом, впервые, но точно не в последний, Ломаченко признан боксером года по версии The Fight Game ".

Отметим, что в номинации поединок года НПО выбрал баталию Владимира Кличко с Джошуа, персоной года - Джошуа, а тренером-2017 - Эдди Рейносо (наставник Сауля Альвареса).

Напомним, что ранее три издания объявляло Ломаченко лучшим боксером уходящего.

Источник: УНН
Теги: бокс
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