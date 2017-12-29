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Правоохранители назначили ряд экспертиз по делу смертельной ДТП с участием судьи в Киеве

Правоохранители назначили ряд экспертиз по делу смертельной ДТП с участием судьи в Киеве

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранители назначили ряд судебных экспертиз в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Васильковской, в результате которого погиб пешеход. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.

"В настоящее время в уголовном производстве принимаются меры, направленные на установление обстоятельств и причин совершения дорожно-транспортного происшествия. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз ", - отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, установлено, что пешеход получил смертельные травмы в результате наезда внедорожника Land Rover.

"Правоохранители установили личность водителя автомобиля, с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Добавим, что по информации УНН за рулем автомобиля был исполняющий обязанности председателя одного из районных судов Киевской области. 

В прокуратуре также просят очевидцев и лиц, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах этого ДТП, обратиться к следователю СУ ГУ ЧП в городе Киеве по телефонам: (044) 271-94-73 или 067-219-68-56.

Напомним, 27 декабря в Киеве водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. За рулем авто, которое сбило пешехода в Киеве на улице Васильковская, по предварительной информации, был судья.

Источник: УНН
Теги: ДТП, прокуратура, экспертиза
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