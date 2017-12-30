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"Поздравили" с новогодними праздниками: полиция провела обыски у "воров в законе"

"Поздравили" с новогодними праздниками: полиция провела обыски у "воров в законе"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве и Киевской области полиция провела ряд обысков у "воров в законе", изъяв оружие, документы. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Сегодня продолжался второй этап отработки Киева и Киевской области подразделениями криминальной полиции центрального аппарата Нацполиции, столичного главка и подразделениями ГУ НП других областей.

"Поздравили" с новогодними праздниками и уделили пристальное внимание "важным лицам" с "выдающейся" криминальной биографией: "ворам в законе" "Неделе", "Лёре Сумскому" и "Хмело", преступным криминальным авторитетам Олегу "Бакинскому", Юрию "Молдовану", "Мобиле" и еще десятку заезжих гастролеров", - написал Аброськин.

По его словам, было проведено несколько десятков обысков, изъято оружие, документы. По результатам будут назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, криминального авторитета Тенго Гальского выдворили из Украины.

Источник: УНН
Теги: полиция, Киевская область, вор
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