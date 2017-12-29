В Минздраве обнародовали общие данные по охвату прививками по Украине среди детей

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Центр общественного здоровья (ЦОС) Минздрава обнародовал данные по вакцинации детей по состоянию на 1 декабря 2017 года. Соответствующую информацию ЦОС разместило на своей официальной странице, передает УНН.

Так, данные прививки являются по следующим вакцинам:

Туберкулез

По состоянию на 01.12.2017 выполнения плана прививок против туберкулеза среди детей первого года жизни вакциной БЦЖ составило 75,5%.

Самые низкие показатели выполнения плана вакцинации против туберкулеза в Житомирской области (52,6%), Ивано-Франковской области (66,0%), Черниговской области (67,0%). Самые высокие в Сумской (88,4%), Киевской (87,6%) и Черновицкой (87,3%) областях. Темп роста показателя охвата вакцинацией против туберкулеза в ноябре 2017 составил 9,07%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 82,3% при рекомендуемом уровне 95%.

Полиомиелит

По состоянию на 01.12.2017 года во всех регионах Украины было вакцинировано 170 832 ребенка в возрасте до одного года первичным вакцинальным комплексом против полиомиелита (три прививки в 2, 4 и 6 месяцев), что составляет 47,4% от запланированного количества.

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Самые низкие показатели охвата вакцинацией против полиомиелита в Ровенской (22,4%), Волынской (27,9%), Херсонской (30,1%) областях, самые высокие в г.. Киев (93,6%), Донецкой (63,3% ), Полтавской (62,0%) областях. Темп роста показателя охвата вакцинацией против полиомиелита в ноябре 2017 составил 11,4%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 51,7% при рекомендуемом уровне 95%.

Коклюш, дифтерия, столбняк

По состоянию на 01.12.2017 года первичным вакцинальным комплексом против коклюша, дифтерии и столбняка (3 прививки в 2, 4 и 6 месяцев вакциной АКДС) во всех регионах страны проведены прививки 171 401 ребенка в возрасте до одного года, составляет 47,5% от запланированной к вакцинации количества детей.

Низкие уровни охвата вакцинацией против этих инфекций в Ровенской (22,1%), Волынской (24,9%) и Тернопольской (27,9%) областях. Самые высокие в г.Киев (91,7%), Донецкой (65,2%), Кировоградской (61,5%) областях. Темп роста показателя охвата прививками АКДС детей до года в ноябре 2017 составил 11,5%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 51,8% при рекомендуемом уровне 95%.

Корь, паротит, краснуха

По состоянию на 01.12.2017 года против кори, паротита и краснухи комбинированной вакциной КПК было вакцинировано 322 637 детей в возрасте до одного года, составляет 87,8% от запланированного к вакцинации количества детей.

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Самые низкие показатели охвата прививками вакциной КПК среди детей до одного года в Закарпатской (67,7%), Ровенской (69,5%) и Львовской (79,3%) областях. Самые высокие в Киевской (97,5%), Черниговской (65,9%) областях и в г.Киеве (94,5%). Темп роста показателя охвата прививками КПК детей до года в ноябре 2017 составил 17,7%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить более 95 рекомендованных процентов.

Вирусный гепатит В

По состоянию на 01.12.2017 в Украине вакцинировано 180 608 детей первого года жизни первичным вакцинальным комплексом против гепатита В (3 дозы - в первые сутки жизни, 1 месяц, 6 месяцев), что составляет 50,8% от запланированного количества.

Самые низкие показатели охвата вакцинацией против вирусного гепатита В в Закарпатской (15,6%), Хмельницкой (23,4%) и Тернопольской (30%) областях. Самые высокие в Черниговской (73,9%), Днепропетровской (69,8%) и Кировоградской (69,3%) областях. Темп роста показателя охвата прививками против вирусного гепатита В детей первого года жизни в ноябре 2017 составил 12,7%. При сохранении такого темпа, расчетные уровни охвата прививками на конец текущего года могут составить 55,5% при рекомендуемом уровне 95%.