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Двое украинок с побед стартовали в квалификации соревнований WTA в Брисбене

Двое украинок с побед стартовали в квалификации соревнований WTA в Брисбене

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Бондаренко вышли во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier "Brisbane International", происходящих в Брисбене (Австралия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

17-летняя Ястремская на старте отбора по 1:00 29 минут переиграла представительницу Беларуси Веру Лапко - 6: 2, 6: 4, взяв убедительный реванш за поражение на турнире в Дубае две недели назад.

На счету нашей землячки 6 эйсов и 5 двойных ошибок. Следующей соперницей одесситки станет первая сеяная - россиянка Наталья Вихлянцева (55-я в мировой классификации).

Екатерина Бондаренко, имея 5 номер посева, в первом раунде квалификации по 1:00 8 минут одержала победу над Наиктхой Бэйнс из Австралии - 6:1, 6:4 и теперь встретится с другой представительницей Зеленого континента - 18-летней Джейми Форлис.

Напомним, что с основной сетки турнира в Брисбене выступит вторая ракетка страны Леся Цуренко, которая объявила свой календарь на начало сезона.

Источник: УНН
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