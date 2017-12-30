Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 04:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Свитолина выступит на новом турнире WTA в Москве

Свитолина выступит на новом турнире WTA в Москве

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина должна стать одной из участниц дебютного турнира категории WTA "Moscow River Cup", который пройдет в Москве, передает УНН со ссылкой на страницу директора чемпионата Александра Островского.

Свитолина попала на официальный постер соревнования, которое пройдет с 23 по 29 июня июля.

Также на обложку турнира попали еще трое россиянок - 16-я ракетка мира Веснина, 24-Потапова и 62-я Вихлянцева.

Напомним, что последний раз Свитолина проводила выступления на территории России осенью 2016 года, когда на "Кубке Кремля" закончила соревнования на стадии 1/2 финала.

Как сообщал УНН, Свитолину признали одной из самых влиятельных людей Украины.

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.