На Черкащинни саперы уничтожили 50-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня саперы аварийно-спасательного отряда ликвидировали в городе Городище авиационную бомбу SD-50 времен прошлых войн, передает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

Так, опасную находку горожане обнаружили во время проведения земляных работ на частной территории хозяйства на улице Некрасова.

"После изъятия 50 килограммового боеприпаса саперы обследовали прилегающую территорию на содержание взрывоопасных предметов. Впоследствии опасную находку было уничтожено путем подрыва на специальном полигоне", - говорится в сообщении.

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В частности, авиабомба стала 18-й, которую пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения уничтожили на территории области в 2017 году.



