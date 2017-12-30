Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 04:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Во Львове женщина похитила из супермаркета более 200 "киндер сюрпризов"

Во Львове женщина похитила из супермаркета более 200 "киндер сюрпризов"

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во Львове полиция задержала 33-летнюю жительницу Киева, которая украла 220 "киндеров-сюрпризов" из супермаркета. Об этом сообщили в управлении полиции охраны во Львовской области, передает УНН.

Во Львове полиция задержала киевлянку, которая в супермаркете украла 200 "киндер сюрпризов"

"Вчера около 16.30 в одном из гипермаркетов, на улице Б.Хмельницкого во Львове, было разоблачено 33-летнюю гражданку, жительницу Киева, которая похитила в торговом зале 220 "киндер-сюрпризов" на сумму более 7000 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На берег острова в Германии выбросило тысячи "киндер-сюрпризов"

На месте данную гражданку задержал работник полиции Управления полиции охраны во Львовской области ", - сообщили в управлении.

За это правонарушение предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.