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Роналду во второй раз подряд признан лучшим футболистом года

Роналду во второй раз подряд признан лучшим футболистом года

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Португальский бомбардир Криштиану Роналду выиграл премию "Лучший игрок года" на гала-концерте "Globe Soccer Gala" 2017 года, который состоялся в Дубае. Об этом сообщает сайт "Реала", передает УНН.

Португальский игрок получил данное признание уже второй год подряд после очередной захватывающей кампании в которой он вместе с клубом стал победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и Клубного чемпионата мира. Также форвард закончил 2017 с 42 забитыми мячами.

Отмечается, что португальцу вручил трофей бывший звездный нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

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"Это особый момент для меня. Получение этой награды приносит радость благодаря моим товарищам по команде и моему клубу. Это был невероятный год, я выиграл много коллективных и индивидуальных трофеев", - рассказал футболист.

Добавим также, в борьбе за награду португалец обогнал Джанлуиджи Буффона, Дибала, Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

Источник: УНН
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