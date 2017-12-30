Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 04:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Новогодне-рождественское перемирие: боевики за день дважды обстрелялы позиции сил АТО

Новогодне-рождественское перемирие: боевики за день дважды обстрелялы позиции сил АТО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр сил АТО.

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении.  В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трех бойцов в критическом состоянии доставили в Днепр из зоны АТО

В пресс-центре отметили, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики проводят единственную воздушную разведку украинских позиций

"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, обстрел, Украина, перемирие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.