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Бывшего фигуранта "дела 2 мая" оставили в СИЗО до 18 января

Бывшего фигуранта "дела 2 мая" оставили в СИЗО до 18 января

ОДЕССА-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Приморский суд Одессы избрал меру пресечения для россиянина Евгения Мефедова. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 18 января 2018 года до момента завершения досудебного расследования.

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Бывшего фигуранта "дела 2 мая" Мефедова обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и свержение государственного строя. Его готовили к обмену на украинских военнопленных. Однако, на днях обвиняемого вернули назад в Одессу из Святогорска как одного из пятнадцати россиян, которых Украина не представила для обмена.

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Отметим, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, на него не допустили журналистов и активистов.

Источник: УНН
Теги: суд, Одесса, Украина, СИЗО, обмен
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