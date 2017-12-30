Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 04:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В аэропорту "Борисполь" заговорили о сносе терминалов B и F

В аэропорту "Борисполь" заговорили о сносе терминалов B и F

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Хабовая модель развития аэропорта "Борисполь" требует расширения действующего терминала D в сторону терминалов B и F, которые по ряду причин будут снесены. Такое мнение высказал коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко в своем блоге на ЦТС, передает УНН.

"Если говорить о намеченном пути развития аэропорта "Борисполь" в ближайшие годы, то подобной масштабной перестройки инфраструктурного объекта в Украине пока не было. Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров", - отметил Зубко в своей колонке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аэропорту "Борисполь" рассказали о ситуации с рейсами во время снегопада

По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество количество гейтов.

ЧИТАЙТЕТАКОЖ: "Борисполь" принял десятимиллионного пассажира 2017 года

"На ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд гривен. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество гейтов на 6 единиц, расширенная зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год", - написал коммерческий директор аэропорта "Борисполь".

Источник: УНН
Теги: Украина, аэропорт, Борисполь, терминал
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.