Спортивные итоги Украины в 2017 году

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Под конец 2017 года УНН решил подвести итоги и достижения в украинском спорте.

Главными украинскими звездами уходящего года стоит назвать боксера Василия Ломаченко и теннисистку Элину Свитолину.

Свитолина завоевала сразу пять титулов категории WTA (Тайбэй, Стамбул, Дубай, Рим, Торонто), стала первой украинкой, которой удалось стать третьей ракеткой мира и первой участницей итогового турнира WTA в истории Украины.

Ломаченко в полулегком весе завоевал три досрочные победы над Джейсоном Сосо, Мигелем Марриагою и Ригондо и удержал титул чемпиона WBO. Уже четыре издания/телеканалы выбрали нашего спортсмена боксером года в мире.

Украина имеет и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO - Александра Усика. Наш соотечественник одержал две победы в нынешнем году над Майклом Хантером и немцем Марко Хуком, пройдя в полуфинал Всемирной боксерской серии.

В боксе произошло и завершении карьеры легендарного экс-чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Владимира Кличко, которого внесли в число 20-ти лучших боксеров в мировой истории.

В футболе отметим переход лидера киевского "Динамо" и игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко в ряды титулованного немецкого клуба дортмундской "Боруссии". Наш земляк сумел стать футболистом основы "шмелей" и забил 6 голов при 4 результативных передачах в 20-ти поединках за новый клуб.

Также донецкий "Шахтер" сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, обогнав на групповой стадии итальянское "Наполи". Кроме того, произошла натурализация полузащитника "горняков" Марлоса, который уже провел первые поединки за "желто-голубую" сборную.

По баскетболу, то национальная команда под руководством Евгения Мурзина несмотря на неоптимальный состав и потерю лидера Кирилла Фесенко, сумела преодолеть групповой этап Евробаскета. Кроме того, важную роль в клубе НБА отводится уроженцу Антрацита центровому Алексею Леню, который продолжает прогрессировать, получает в среднем более 20 минут за которые набирает примерно по 9 очков и 9 подборов в составе "Финикс Санс".

Вашему вниманию представим высокие результаты украинцев в других видах спорта:

Ольга Харлан (фехтование) выиграла этапы Кубка мира в Бельгии, Тунисе и стала чемпионкой мира.

Гимнасты Олег Верняев и Игорь Радивилов завоевали медали на чемпионатах Европы и мира.

20-летнюю легкоатлетку Юлию Левченко признали европейской "Звездой, которая восходит". Также она выигрывала медали "Бриллиантовой лиги", молодежный чемпионат Европы, а также награды взрослого ЧЕ.

Боксер Александр Хижняк стал чемпионом мира и был признан лучшим спортсменом планетарного первенства.