Министр обороны США пообещал осуществлять "повышенное давление" на КНДР

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что, по его мнению, мир будет осуществлять "повышенное давление" на Северную Корею в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", - сказал Маттис.

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По его словам, "давление в рамках физических операций будет определяться осознанными правительствами".

Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у американской стороны есть ряд военных вариантов для решения ситуации вокруг КНДР.