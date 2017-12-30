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ДТП в Кропивницком: трехлетнего ребенка госпитализировали

ДТП в Кропивницком: трехлетнего ребенка госпитализировали

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня на улице Степана Кравчинского в Кропивницкому произошло ДТП в результате которого госпитализировали трехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Кропивницкого, передает УНН.

"По предварительным данным, водитель авто Citroen 1965 года выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos в котором, кроме водителя, находились пассажирка и трехлетний мальчик. В салоне авто отсутствует детское кресло. Ребенок травмировался, ее госпитализировали в детскую областную больницу", - сообщили в пресс-службе.

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Также в пресс-службе добавили, что уровень алкоголя в крови водителя авто Citroen в 7 превышает допустимую норму.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, ребенок, Кропивницкий
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