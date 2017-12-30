Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 04:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Более 2 тыс. полицейских ежедневно будут охранять Донбасс на новогодние праздники

Более 2 тыс. полицейских ежедневно будут охранять Донбасс на новогодние праздники

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. От 30 декабря личный состав полиции Донецкой области переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович, передает УНН.

В пресс-слжбе отметили, что это значит, что улицы, дорожные развязки, стратегические объекты и въезды-выезды в городе будут находиться под круглосуточным наблюдением полиции. Помощь в обеспечении правопорядка будут оказывать военнослужащие Нацгвардии.

Пешие патрули и автонаряды, группы реагирования патрульной полиции, мобильные блокпосты, а также экипажи “копов” будет следить за правопорядком внутри населенных пунктов. Ежедневно будет более 2100 правоохранителей — всего 540 патрулей. Часть из них приближенно к местам массового скопления граждан и расположение главных новогодних елок.

Уже накануне новогодних праздников принимаются необходимые превентивные меры, чтобы они прошли в безопасности. В частности проводится работа по изъятию нелегальной пиротехнической продукции, использование которой запрещено на территории области по распоряжению председателя Донецкой военно-гражданской администрации.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, полиция, праздник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.