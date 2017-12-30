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В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
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В Киеве произошло масштабное ДТП с участием двух авто и эвакуатора

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием двух авто и эвакуатора

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В столице возле станции метро “Академгородок” столкнулись два легковых автомобиля и эвакуатор. В результате удара водитель одной из легковушек не справился с управлением и врезался в остановку. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.

“ДТП с пострадавшими в Киеве, возле м. Академгородок. Авто вылетело на остановку общественного транспорта”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что перед этим произошло столкновение легковых автомобилей Chevrolet, Hyundai Tucson и эвакуатора. В результате удара водитель Hyundai не справился с управлением и автомобиль врезался в остановку.

“Одной женщине стало плохо”, — добавляет сообщество.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и скорая помощь.

Как сообщал УНН, в Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, авто
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