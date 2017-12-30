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В Колумбии в ночном клубе взорвалась граната: более 30 человек пострадали

В Колумбии в ночном клубе взорвалась граната: более 30 человек пострадали

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В колумбийском городе Каукасия в одном из ночных клубов неизвестный взорвал гранату. В результате инцидента 31 человек пострадал, передает УНН со ссылкой на Caracol.

По словам мэра города Оскара Анибаль Суареса, гранату в развлекательном заведении бросил 23-летний мужчина, который относится к числу убийц, находящихся на службе местной преступной группировки.

“Он уже совершал недавно различные нападения”, — добавил мэр, отметив, что после происшествия были задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления.

Также отмечено, что среди раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, в результате взрыва в Петербурге пострадали 18 человек.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Колумбия, пострадавшие
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