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Юниорская сборная Украины выиграла вторую баталию на "Кубке Четырех наций"

Юниорская сборная Украины выиграла вторую баталию на "Кубке Четырех наций"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На традиционном предновогоднем турнире “Кубок Четырех наций” во втором противостоянии юниорская “желто-голубая” сборная U18 уверенно разобралась с первой командой Венгрии (красные), сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации хоккея Украины.

За украинцев все четыре шайбы забросили игроки третьего звена. Так дублями отличились Артем Матейченко и Богдан Середницкий, на счету которого еще и одна результативная передача. Также два точных паса отдал Алексей Миклухо. Оппоненты наиграли только на одно взятие ворот — 4: 1.

Украина U18: Оганджанян. Бабчук — Табашник, Васильев — Кругляков, Грицюк — Будько, Иващенко — Михальчук. Сиротенко — Халин — Морозов, Даниленко — Панов — Арабов, Миклухо — Середницкий — Матейченко, Болотин — Евтухов.

Добавим, что заключительную игру турнира наша команда проведет против второй команды Венгрии (белые).

Напомним, что в первом противостоянии соревнований украинцы обыграли сверстников из Польши.

Источник: УНН
Теги: Украина, хоккей
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