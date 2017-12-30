Полицейское авто взорвали в Швеции

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В шведском городе Мальме взорвали полицейский автомобиль. Двое мужчин из-за инцидента задержаны, передает УНН со ссылкой на Expressen.

Инцидент произошел вечером 29 декабря — взорвалось полицейское авто.

Отмечено, что сразу после взрыва на место прибыли саперы.

Сейчас полция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к организации взрыва — 22-летнего и 26-летнего мужчин. Мотивы нападения пока неизвестны.

Как сообщал УНН, “ИГИЛ” взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге.