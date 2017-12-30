Новости: Экономика
Суббота, 30 декабря 2017, 05:49 • Валентина Мартынюк
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 декабря установлены на таком уровне:
28,067223 грн за доллар;
33,495424 грн за евро;
0,487030 грн за российский рубль;
37,733670 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 29 декабря, курс всех валют увеличился.
Источник: УНН
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