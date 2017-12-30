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В Таиланде мужчину приговорили к 13 тысяч лет тюрьмы за мошенничество

В Таиланде мужчину приговорили к 13 тысяч лет тюрьмы за мошенничество

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Таиланде мошенника Пудита Киттитрадилока приговорили к 13 тысяч лет тюремного заключения за создание финансовой пирамиды, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что мужчину признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве, приговорив к 13 тысяч лет тюрьмы. Но, учитывая его признание в совершении преступлений, его срок заключения уменьшили до 6,6 тысяч лет.

Отмечено, что жертвами мошенничества П.Киттитрадилока стали около 40 тысяч человек, которые в целом вложили около 160 миллионов долларов в его компании.

Однако, издание добавляет, что мужчина вряд ли проведет более 20 лет в заключении, поскольку таиландские законы предусматривают не более 10 лет тюрьмы за каждой из статей обвинения — Киттитрадилок осужден по двум.

Как сообщал УНН, прокуроры требуют увеличить срок заключения для экс-главы Samsung.

Источник: УНН
Теги: суд, Таиланд, мошенничество, приговор
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