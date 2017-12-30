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"Коктебель" поздравил с Новым годом: подарил ящик шампанского пользователям Facebook

"Коктебель" поздравил с Новым годом: подарил ящик шампанского пользователям Facebook

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Бренд “Коктебель” разыграл ящик шампанского среди пользователей социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в соцсети.

Для участия в розыгрыше, пользователям Facebook надо было выполнить несколько несложных условий, в частности, присоединиться к группе бренда в соцсети.

“Подарки от „Коктебель“ получают — София Ломанська, Natalia Shubert Kohut и Yana Turkova!”, — сообщили в компании по итогам розыгрыша.

Добавим, что акция стартовала 22 декабря, а уже 27 декабря с помощью генератора случайных чисел были выбраны три победителя.

Источник: УНН
Теги: акция, Новый год, Коктебель
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